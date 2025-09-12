Pozwól kamerze Philips Hue mieć na oku swój dom! Odbieraj na żywo czysty, wyraźny strumień obrazów w rozdzielczości 1080p HD, włączaj światła lub wysyłaj alert na swoje urządzenie mobilne po wykryciu ruchu, a nawet inicjuj alarm dźwiękowy jednym dotknięciem przycisku w aplikacji Hue. Ta przewodowa kamera domowa jest dostarczana ze stojakiem na biurko, dzięki czemu można ją umieścić w dowolnym miejscu domu.