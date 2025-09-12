* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Przewodowa kamera Secure ze stojakiem na biurko
Pozwól kamerze Philips Hue mieć na oku swój dom! Odbieraj na żywo czysty, wyraźny strumień obrazów w rozdzielczości 1080p HD, włączaj światła lub wysyłaj alert na swoje urządzenie mobilne po wykryciu ruchu, a nawet inicjuj alarm dźwiękowy jednym dotknięciem przycisku w aplikacji Hue. Ta przewodowa kamera domowa jest dostarczana ze stojakiem na biurko, dzięki czemu można ją umieścić w dowolnym miejscu domu.
Najważniejsze cechy produktu
- Kompleksowe szyfrowanie
- Wideo HD 1080P
- Podłączana do gniazdka
- Stojak w zestawie
Uzyskaj dostęp do wszystkich zabezpieczeń dzięki mostkowi Philips Hue
Mostek Hue zapewnia dostęp do pełnego zestawu zabezpieczeń inteligentnego domu, takich jak alarmy świetlne i dźwiękowe, automatyczna symulacja obecności oraz możliwość rozszerzenia konfiguracji zabezpieczeń domu lub inteligentnego oświetlenia.
Monitoruj swój dom
Otrzymuj powiadomienia bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne za każdym razem, gdy kamera Secure wykryje ruch. Utwórz strefy aktywności lub przesyłek, aby otrzymywać powiadomienia w zależności od tego, co wyzwala ruch — może to być na przykład osoba, zwierzę, pojazd lub przesyłka.
Stwórz wrażenie swojej obecności w domu, nawet gdy Cię w nim nie ma
Użyj kamery Secure z automatyczną symulacją obecności i funkcją dwukierunkowej rozmowy, aby zapewnić swojemu domowi dodatkową warstwę zabezpieczeń i uzyskać dzięki temu większe poczucie bezpieczeństwa.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny