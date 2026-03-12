Przewodowy przełącznik do tradycyjnych lamp
Obecna cena to 269,99 zł
Obecna cena to 269,99 zł
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Informacje o Przewodowy przełącznik do tradycyjnych lamp
Ten produkt jest przeznaczony do tradycyjnych lamp. Dodaj swoje tradycyjne lampy z możliwością przyciemniania do ekosystemu Philips Hue — aby móc nimi sterować jak światłami Hue. Przewodowy przełącznik umożliwia sterowanie większością tradycyjnych świateł i opraw, razem z istniejącym oświetleniem Hue. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz, staje się inteligentne. Po zainstalowaniu możesz zarządzać swoimi światłami z aplikacji Hue, za pomocą poleceń głosowych lub bezpośrednio z przełącznika na ścianie. Skonfiguruj automatyzacje dopasowane do codziennego rytmu i dodaj światła do scen. Zasilany jest z instalacji elektrycznej w domu, dzięki czemu nie trzeba wymieniać baterii. Zamontuj moduł za swoim istniejącym przełącznikiem (wymagany jest przełącznik przyciskowy) i ciesz się niezawodnym, szybkim sterowaniem za pomocą Hue Bridge, nawet gdy Wi‑Fi nie działa. Więcej informacji: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Zmienia tradycyjne światła w inteligentne
- Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła
- Automatyzacje i aranżacje świetlne
- Działa z przewodem neutralnym lub bez niego
- Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103111876
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Syntetyk
Trwałość
- Zakres temperatury otoczenia
- Od -5°C do +40°C
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Przełącznik Hue w zestawie
- Tak
- Element dekoracyjny
- Tak
Gwarancja
- 2 lata
- Tak
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Sypialnia, Jadalnia, Funkcjonalny, Przedpokój, Biuro domowe, Pracownia, Salon
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103111876
- Waga netto
- 0,02 kg
- Waga brutto
- 0,06 kg
- Wysokość
- 140 mm
- Długość
- 88 mm
- Szerokość
- 45 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004296901
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103111876
Zużycie energii
- Moc
- 0,4
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 16,8 mm
- Całkowita długość
- 41 mm
- Całkowita szerokość
- 37,3 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
- Opcje montażowe
- Ściana, Sufit
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Przełącznik
- Przyciski z możliwością konfiguracji
- 1
- Czas eksploatacji
- 25,000 clicks
- Opcje montażowe
- ściana
- Obsługiwane okablowanie
- Z przewodem neutralnym, Bez przewodu neutralnego
- Kanał wyjściowy
- 1 kanał
- Obciążenie źródła światła
- LED 5–200 W – zbocze opadające (w tym ściemnialne stateczniki LED), LED 5–20 W – zbocze narastające, Halogenowe, żarowe 20–200 W – zbocze opadające, Halogenowe, żarowe 20–150 W – zbocze narastające
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu
Często zadawane pytania
Jak wybrać odpowiedni moduł przełącznika ściennego Philips Hue?
Aby pomóc Ci wybrać odpowiedni moduł przełącznika ściennego Philips Hue, zapoznaj się z naszym przewodnikiem tutaj.
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