Przewodowy przełącznik do tradycyjnych lamp

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Informacje o Przewodowy przełącznik do tradycyjnych lamp

Ten produkt jest przeznaczony do tradycyjnych lamp. Dodaj swoje tradycyjne lampy z możliwością przyciemniania do ekosystemu Philips Hue — aby móc nimi sterować jak światłami Hue. Przewodowy przełącznik umożliwia sterowanie większością tradycyjnych świateł i opraw, razem z istniejącym oświetleniem Hue. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz, staje się inteligentne. Po zainstalowaniu możesz zarządzać swoimi światłami z aplikacji Hue, za pomocą poleceń głosowych lub bezpośrednio z przełącznika na ścianie. Skonfiguruj automatyzacje dopasowane do codziennego rytmu i dodaj światła do scen. Zasilany jest z instalacji elektrycznej w domu, dzięki czemu nie trzeba wymieniać baterii. Zamontuj moduł za swoim istniejącym przełącznikiem (wymagany jest przełącznik przyciskowy) i ciesz się niezawodnym, szybkim sterowaniem za pomocą Hue Bridge, nawet gdy Wi‑Fi nie działa. Więcej informacji: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Zmienia tradycyjne światła w inteligentne
  • Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła
  • Automatyzacje i aranżacje świetlne
  • Działa z przewodem neutralnym lub bez niego
  • Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge

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