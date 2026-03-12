Ten produkt jest przeznaczony do tradycyjnych lamp. Dodaj swoje tradycyjne lampy z możliwością przyciemniania do ekosystemu Philips Hue — aby móc nimi sterować jak światłami Hue. Przewodowy przełącznik umożliwia sterowanie większością tradycyjnych świateł i opraw, razem z istniejącym oświetleniem Hue. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz, staje się inteligentne. Po zainstalowaniu możesz zarządzać swoimi światłami z aplikacji Hue, za pomocą poleceń głosowych lub bezpośrednio z przełącznika na ścianie. Skonfiguruj automatyzacje dopasowane do codziennego rytmu i dodaj światła do scen. Zasilany jest z instalacji elektrycznej w domu, dzięki czemu nie trzeba wymieniać baterii. Zamontuj moduł za swoim istniejącym przełącznikiem (wymagany jest przełącznik przyciskowy) i ciesz się niezawodnym, szybkim sterowaniem za pomocą Hue Bridge, nawet gdy Wi‑Fi nie działa. Więcej informacji: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Zmienia tradycyjne światła w inteligentne

Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła

Automatyzacje i aranżacje świetlne

Działa z przewodem neutralnym lub bez niego

Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge