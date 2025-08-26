Nowoczesna wersja tradycyjnego przełącznika.
- Działa w każdym domu
- Montaż bezprzewodowy
- Łatwy do samodzielnego zainstalowania
Przełącznik Hue Tap dial switch mini
Możesz sterować oświetleniem nawet w trzech pomieszczeniach lub w strefie za pomocą osobnych przycisków na przełączniku dotykowym dostępnym w kolorze czarnym lub białym. Obracanie pokrętła umożliwia ściemnianie i rozjaśnianie światła. Przełącznik można zamocować na ścianie, umieść na powierzchni magnetycznej lub używać jako pilota do sterowania światłem.
Najważniejsze cechy produktu
- Bezprzewodowa instalacja
- Możliwość delikatnego przyciemniania
- Zasilanie bateriami
- Zamontuj w dowolnym miejscu
- Łatwy dostęp do scen świetlnych
Wygodna kontrola
Pełna personalizacja
Skonfiguruj przełączniki Hue, aby sterować dowolnym oświetleniem w domu. Ustaw sceny w oparciu o porę dnia lub przełączaj się między zestawem scen.
Wyzwalanie automatyzacji
Skorzystaj z przełącznika, aby uruchomić automatyzację, na przykład Przejdź do trybu uśpienia, Symulacja obecności lub Timery.
Steruj dowolnym oświetleniem, wewnątrz i na zewnątrz
Każdy przełącznik może sterować dowolnym światłem, pomieszczeniem, strefą, a nawet całym domem.
Montaż bezprzewodowy
Zamontuj przełączniki Hue w dowolnym miejscu (lub używaj ich jako pilotów). Są magnetyczne, co czyni je niezwykle wygodnymi w użytku.
Pytania i odpowiedzi
Co potrzebuję, aby skonfigurować regulator przyciemniania Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch?
Czy instalacja ściemniacza Hue Dimmer switch, przycisku Smart button czy przełącznika Tap dial switch wymaga podłączania kabli?
Gdzie mogę zamontować ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch?
Jak mogę dodać ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch do mojej konfiguracji Hue?
Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą ściemniacza Hue Dimmer switch?
Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą przycisku Hue smart button?
Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą przełącznika Hue tap dial switch?
Czy mogę dostosować ustawienia ściemniacza Hue dimmer switch, przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch bez Hue Bridge?
Jakie funkcje oferują regulator przyciemniania Hue dimmer switch, przycisk Smart button i przełącznik Tap dial switch?
Czy mogę połączyć ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch z automatyzacjami?
Na czym polega funkcja inteligentnego włączania/wyłączania?
Jak mogę przywrócić ustawienia fabryczne ściemniacza Hue dimmer switch, przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch?
Czy mogę używać ściemniacza Hue Dimmer switch przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch do sterowania oświetleniem zewnętrznym?
Czym różnią się od siebie poprzednia i najnowsza wersja ściemniacza Hue dimmer switch?
Jaka jest różnica między przełącznikiem Hue Tap dial a przełącznikiem Hue Tap dial z mini uchwytem?
