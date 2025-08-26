Pomoc
Możesz sterować oświetleniem nawet w trzech pomieszczeniach lub w strefie za pomocą osobnych przycisków na przełączniku dotykowym dostępnym w kolorze czarnym lub białym. Obracanie pokrętła umożliwia ściemnianie i rozjaśnianie światła. Przełącznik można zamocować na ścianie, umieść na powierzchni magnetycznej lub używać jako pilota do sterowania światłem.

Najważniejsze cechy produktu

  • Bezprzewodowa instalacja
  • Możliwość delikatnego przyciemniania
  • Zasilanie bateriami
  • Zamontuj w dowolnym miejscu
  • Łatwy dostęp do scen świetlnych
Różne inteligentne przełączniki i przyciski Hue na białym tle
Dłonie trzymające przełącznik Tap Dial, kontrolujące jednocześnie inteligentne oświetlenie w kuchni i na podwórku

Pełna personalizacja

Skonfiguruj przełączniki Hue, aby sterować dowolnym oświetleniem w domu. Ustaw sceny w oparciu o porę dnia lub przełączaj się między zestawem scen.

Ręka kobiety naciskająca inteligentny przycisk Hue (najnowszy model), aby sterować oświetleniem w pokoju dziecięcym

Wyzwalanie automatyzacji

Skorzystaj z przełącznika, aby uruchomić automatyzację, na przykład Przejdź do trybu uśpienia, Symulacja obecności lub Timery.

Ręka kobiety naciskająca inteligentny przycisk Hue (najnowszy model) w celu sterowania oświetleniem zewnętrznym

Steruj dowolnym oświetleniem, wewnątrz i na zewnątrz

Każdy przełącznik może sterować dowolnym światłem, pomieszczeniem, strefą, a nawet całym domem.

Kobieta umieszczająca inteligentny przycisk Hue (najnowszy model) na lodówce za pomocą uchwytu magnetycznego

Montaż bezprzewodowy

Zamontuj przełączniki Hue w dowolnym miejscu (lub używaj ich jako pilotów). Są magnetyczne, co czyni je niezwykle wygodnymi w użytku.

Pytania i odpowiedzi

Co potrzebuję, aby skonfigurować regulator przyciemniania Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch?

Czy instalacja ściemniacza Hue Dimmer switch, przycisku Smart button czy przełącznika Tap dial switch wymaga podłączania kabli?

Gdzie mogę zamontować ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch?

Jak mogę dodać ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch do mojej konfiguracji Hue?

Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą ściemniacza Hue Dimmer switch?

Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą przycisku Hue smart button? 

Iloma punktami świetlnymi Hue mogę sterować za pomocą przełącznika Hue tap dial switch?

Czy mogę dostosować ustawienia ściemniacza Hue dimmer switch, przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch bez Hue Bridge?

Jakie funkcje oferują regulator przyciemniania Hue dimmer switch, przycisk Smart button i przełącznik Tap dial switch?

Czy mogę połączyć ściemniacz Hue dimmer switch, przycisk Smart button lub przełącznik Tap dial switch z automatyzacjami?

Na czym polega funkcja inteligentnego włączania/wyłączania?

Jak mogę przywrócić ustawienia fabryczne ściemniacza Hue dimmer switch, przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch?

Czy mogę używać ściemniacza Hue Dimmer switch przycisku Smart button lub przełącznika Tap dial switch do sterowania oświetleniem zewnętrznym?

Czym różnią się od siebie poprzednia i najnowsza wersja ściemniacza Hue dimmer switch?

Jaka jest różnica między przełącznikiem Hue Tap dial a przełącznikiem Hue Tap dial z mini uchwytem?

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Syntetyk

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Wymiary i waga produktu

Serwis

Źródło światła

Przełącznik

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

