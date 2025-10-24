Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White 1 sztuki A67 E27

1 sztuki A67 E27

Dzięki żarówce Philips Hue White A67 o mocy 1600 lumenów (co odpowiada 100 W) i bezprzewodowemu przyciemnianiu można uzyskać jasne oświetlenie pomieszczeń, takich jak garaż czy kuchnia, i delikatniejsze światło w dowolnym innym pomieszczeniu. Podłącz ją do mostka Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do pełnego zestawu funkcji inteligentnego oświetlenia.

Najważniejsze cechy produktu

  • White
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Mocne i jasne światło białe
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
