Wyprzedaż
1 sztuki A67 E27
Dzięki żarówce Philips Hue White A67 o mocy 1600 lumenów (co odpowiada 100 W) i bezprzewodowemu przyciemnianiu można uzyskać jasne oświetlenie pomieszczeń, takich jak garaż czy kuchnia, i delikatniejsze światło w dowolnym innym pomieszczeniu. Podłącz ją do mostka Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do pełnego zestawu funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 80,50 zł, cena pierwotna to 115,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Mocne i jasne światło białe
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
67x131