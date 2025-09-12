* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
1 sztuki, GU10
Ta inteligentna żarówka LED GU10 do reflektorów świeci łagodnym światłem białym i zapewnia bezprzewodową funkcję błyskawicznego przyciemniania światła.
Obecna cena to 95,00 zł
Chcesz wiedzieć, kiedy produkt będzie ponownie dostępny?
Zarejestruj się, aby otrzymać wiadomość e-mail, gdy ten produkt będzie ponownie dostępny. Otrzymasz tę wiadomość e-mail tylko raz — zapoznaj się z naszymi Zasadami poufności w celu uzyskania dodatkowych informacji.
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Delikatne światło białe
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Łatwe sterowanie dzięki połączeniu Bluetooth
Łatwo włączaj, wyłączaj, przyciemniaj i zmieniaj światła dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue Bluetooth (dostępna na iOS i Android). Aplikacja pozwala sterować max 10 punktami świetlnymi (żarówki i lampy Philips Hue) w jednym pomieszczeniu.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu*
Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.
Dopasuj białe światło do swoich potrzeb
Inteligentne żarówki i lampy Philips Hue dają przyjemne białe światło. Łatwa możliwość przyciemniania zapewnia odpowiednią ilość światła od poranka do wieczora, dopasowując oświetlenie do Twoich potrzeb.
Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge
Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x54