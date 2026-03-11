Pomoc
Blat kuchenny oświetlony ciepłymi pomarańczowymi i białymi odcieniami inteligentnego światła.

Zbliżenie przedniej części produktu Lampka biurkowa Flourish

White and color ambiance

Lampka biurkowa Flourish

Regulowane światło białe i kolorowe
W zestawie żarówka A60 o strumieniu 1100 lumenów
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zgodna z Zigbee i Matter
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Hue Essential 5 m

Taśma LED

Taśma LED Hue Essential 5 m

RGBIC
Sceny świetlne z możliwością personalizacji
Pasują do każdej przestrzeni
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Essential taśma LED 10 m

Taśma LED

Hue Essential taśma LED 10 m

RGBIC
Sceny świetlne z możliwością personalizacji
Pasują do każdej przestrzeni
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zbliżenie przedniej części produktu Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync i MotionAware™
Steruj całym domem
Zaawansowane szyfrowanie za pomocą rozwiązania Zigbee Trust Center
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

White and color ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe i kolorowe
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

White and color ambiance

Lampa podłogowa Signe gradient

Czarny
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.

White and color ambiance

Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.

Do 345 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna lampa punktowa Lily XL

White and color ambiance

Zewnętrzna lampa punktowa Lily XL

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – rozszerzenie systemu (bez zasilacza)
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Zbliżenie przedniej części produktu Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą

Hue

Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą

Szyfrowanie end-to-end
Wideo HD 1080p
Światło białe i kolorowe
Podłączana przewodowo do domowej instalacji elektrycznej
Zbliżenie przedniej części produktu Okrągły panel sufitowy WCA LED Tento 42,1 cm biały

White and color ambiance

Okrągły panel sufitowy WCA LED Tento 42,1 cm biały

Subtelny blask skierowany w górę
⌀42,1 cm
Do 3100 lumenów
Syntetyczny profil
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

White ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe w odcieniach od ciepłych do chłodnych
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Kinkiet zewnętrzny Appear

White and color ambiance

Kinkiet zewnętrzny Appear

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Pomysły na kolorowe oświetlenie na wiosnę

Wiosną w Twoim domu króluje jaśniejsze oświetlenie, łagodniejsze barwy i orzeźwiająca energia.

Salon oświetlony delikatnymi wiosennymi odcieniami różu, fioletu i białego światła.

Salon pełen koloru

Ożyw swój salon ciepłymi odcieniami i pastelowymi kolorami inteligentnego oświetlenia Gradient. Zamień swoją przestrzeń w pełną energii scenę dla wspólnych chwil i niezapomnianych wspomnień. Nadeszła wiosna — czas na światło!

Kup oświetlenie do salonu
Kuchnia i salon w ciepłych białych odcieniach inteligentnego światła.

Energia do zmian

Świeże produkty, świeże pomysły. Rozświetl swoją kuchnię inteligentnym oświetleniem zadaniowym, które doda energii gotowaniu i pobudzi kreatywność. Zsynchronizuj oświetlenie z muzyką i asystentem głosowym, aby codzienne czynności stały się przyjemnością (wymagany Philips Hue Bridge).

Kup oświetlenie do kuchni
Kobieta relaksuje się na łóżku w delikatnym białym świetle lampki nocnej.

Kreatywne sceny świetlne

Wprowadź odrobinę wiosennej magii do każdego pomieszczenia dzięki scenom świetlnym w aplikacji Hue. Poznaj delikatne odcienie sceny „Blossom”, błękity „Memento”, róż i żółć „Lily” oraz ciepło „Amber bloom”. Pobaw się światłem i odkryj, co potrafi!

Poznaj aplikację Hue

Wszystko o naszych wiosennych ofertach oświetleniowych

Kiedy startują Wiosenne okazje?

Jakie produkty obejmują Wiosenne okazje?

Jak mogę być na bieżąco z ofertami i promocjami Philips Hue?

Regulamin

  • Promocja obowiązuje do godziny 23:59 dnia 6 kwietnia 2026 r.
  • Dodaj dwa (2) lub więcej produktów objętych promocją do koszyka i uzyskaj 15% zniżki na całkowitą cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych. Jeśli wśród produktów objętych promocją znajduje się Hue Bridge lub Hue Bridge Pro, otrzymasz 25% zniżki na całkowitą cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych.
  • Rabat zostanie naliczony na całą kwotę kwalifikujących się produktów promocyjnych w koszyku podczas realizacji transakcji na stronie https://www.philips-hue.com/pl-pl/products/promotions/spring-lighting-deals.
  • W ramach tej promocji rabat może zostać naliczony dla maksymalnie 25 produktów.
  • Promocja jest uzależniona od dostępności produktów w magazynie, każdy zakup podlega Ogólnym Warunkom Handlowym Philips Hue.
  • W przypadku zwrotu części zamówienia, jeżeli jest to możliwe, proporcjonalna wartość rabatu zostanie odliczona od kwoty zwrotu.
  • Ta promocja nie łączy się z żadną inną ofertą ani kodem kuponu na stronie www.philips-hue.com.
  • Signify Polska zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez jego ponowną publikację.

