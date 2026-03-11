Rozświetl swój dom na wiosnę, jednocześnie oszczędzając.
Wiosenne okazje na oświetlenie nawet do 25%
Oszczędź 15% kupując dwa lub więcej produktów objętych promocją.
Kup Bridge i zyskaj aż 25% zniżki na całe zamówienie.
Tej wiosny zobacz swój dom w nowym świetle!
White and color ambiance
Lampka biurkowa Flourish
Obecna cena to 728,99 zł
Taśma LED
Taśma LED Hue Essential 5 m
Obecna cena to 269,99 zł
Taśma LED
Hue Essential taśma LED 10 m
Obecna cena to 449,99 zł
Hue
Bridge Pro
Obecna cena to 449,99 zł
White and color ambiance
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
Obecna cena to 769 zł
White and color ambiance
Lampa podłogowa Signe gradient
Obecna cena to 1 589 zł
White and color ambiance
Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.
Obecna cena to 269,99 zł
White and color ambiance
Zewnętrzna lampa punktowa Lily XL
Obecna cena to 769 zł
Hue
Philips Hue Secure Reflektor zewnętrzny z kamerą
Obecna cena to 1 124,99 zł
White and color ambiance
Okrągły panel sufitowy WCA LED Tento 42,1 cm biały
Obecna cena to 679 zł
White ambiance
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
Obecna cena to 338 zł
White and color ambiance
Kinkiet zewnętrzny Appear
Obecna cena to 769 zł
Uzyskaj 25% zniżki, kupując Hue Bridge
Skorzystaj z najlepszych wiosennych ofert — i odblokuj wszystkie funkcje Philips Hue!
Kup Bridge i co najmniej jeden inny produkt promocyjny, aby otrzymać 25% zniżki.
Hue
Bridge Pro
449,99 zł
Hue
Bridge
289,00 zł
Pomysły na kolorowe oświetlenie na wiosnę
Wiosną w Twoim domu króluje jaśniejsze oświetlenie, łagodniejsze barwy i orzeźwiająca energia.
Salon pełen koloru
Ożyw swój salon ciepłymi odcieniami i pastelowymi kolorami inteligentnego oświetlenia Gradient. Zamień swoją przestrzeń w pełną energii scenę dla wspólnych chwil i niezapomnianych wspomnień. Nadeszła wiosna — czas na światło!
Energia do zmian
Świeże produkty, świeże pomysły. Rozświetl swoją kuchnię inteligentnym oświetleniem zadaniowym, które doda energii gotowaniu i pobudzi kreatywność. Zsynchronizuj oświetlenie z muzyką i asystentem głosowym, aby codzienne czynności stały się przyjemnością (wymagany Philips Hue Bridge).
Kreatywne sceny świetlne
Wprowadź odrobinę wiosennej magii do każdego pomieszczenia dzięki scenom świetlnym w aplikacji Hue. Poznaj delikatne odcienie sceny „Blossom”, błękity „Memento”, róż i żółć „Lily” oraz ciepło „Amber bloom”. Pobaw się światłem i odkryj, co potrafi!
Wszystko o naszych wiosennych ofertach oświetleniowych
Regulamin
- Promocja obowiązuje do godziny 23:59 dnia 6 kwietnia 2026 r.
- Dodaj dwa (2) lub więcej produktów objętych promocją do koszyka i uzyskaj 15% zniżki na całkowitą cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych. Jeśli wśród produktów objętych promocją znajduje się Hue Bridge lub Hue Bridge Pro, otrzymasz 25% zniżki na całkowitą cenę kwalifikujących się produktów promocyjnych.
- Rabat zostanie naliczony na całą kwotę kwalifikujących się produktów promocyjnych w koszyku podczas realizacji transakcji na stronie https://www.philips-hue.com/pl-pl/products/promotions/spring-lighting-deals.
- W ramach tej promocji rabat może zostać naliczony dla maksymalnie 25 produktów.
- Promocja jest uzależniona od dostępności produktów w magazynie, każdy zakup podlega Ogólnym Warunkom Handlowym Philips Hue.
- W przypadku zwrotu części zamówienia, jeżeli jest to możliwe, proporcjonalna wartość rabatu zostanie odliczona od kwoty zwrotu.
- Ta promocja nie łączy się z żadną inną ofertą ani kodem kuponu na stronie www.philips-hue.com.
- Signify Polska zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie lub do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez jego ponowną publikację.