Dwie klasyczne żarówki świecowe teraz dostępne w wersji inteligentnej. Zapewniają tysiące odcieni białego światła na całej skali temperatur barwowych, błyskawiczne ściemnianie i standardowe trzonki E14. Te żarówki pozwolą uzyskać odpowiednie oświetlenie na każdą okazję.