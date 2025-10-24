Dwie sztuki, E14
Dwie klasyczne żarówki świecowe teraz dostępne w wersji inteligentnej. Zapewniają tysiące odcieni białego światła na całej skali temperatur barwowych, błyskawiczne ściemnianie i standardowe trzonki E14. Te żarówki pozwolą uzyskać odpowiednie oświetlenie na każdą okazję.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- 2 x źródło światła E14
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Z możliwością przyciemniania
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
39x117