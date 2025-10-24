Inteligentna żarówka A60 B22 - 810
Czerp korzyści z naturalnego światła dziennego we własnym domu dzięki naszej najinteligentniejszej żarówce, która została przeprojektowana tak, aby zużywać o 40% mniej energii i zapewniać pełne spektrum temperatury barwowej bieli — z możliwością swobodnej regulacji odcieni od przytulnej barwy przywodzącej na myśl światło świec aż po energetyzujące wyraźne światło białe. Dostosuj swoje światło w jeszcze większym stopniu, korzystając z funkcji przyciemniania do bardzo niskiego poziomu intensywności oświetlenia — dostępny zakres intensywności światła sięga od wartości maksymalnej aż do 0,2%.
Najważniejsze cechy produktu
- Do 810 lumenów
- Pełne spektrum światła (1000–20 000 K)
- Z możliwością przyciemniania do 0,2% jasności
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
- Łatwa instalacja i użytkowanie
Dane techniczne
Trwałość
Liczba cykli pracy
50 000
Nominalny okres eksploatacji
25 000