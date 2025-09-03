Czerp korzyści z naturalnego światła dziennego we własnym domu dzięki naszej najinteligentniejszej żarówce, która została przeprojektowana tak, aby zużywać o 40% mniej energii i zapewniać pełne spektrum temperatury barwowej bieli — z możliwością swobodnej regulacji odcieni od przytulnej barwy przywodzącej na myśl światło świec aż po energetyzujące wyraźne światło białe. Dostosuj swoje światło w jeszcze większym stopniu, korzystając z funkcji przyciemniania do bardzo niskiego poziomu intensywności oświetlenia — dostępny zakres intensywności światła sięga od wartości maksymalnej aż do 0,2%.