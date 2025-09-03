* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Inteligentna żarówka A60 E27 - 810
Czerp korzyści z naturalnego światła dziennego we własnym domu dzięki naszej najinteligentniejszej żarówce, która została przeprojektowana tak, aby zużywać o 40% mniej energii i zapewniać pełne spektrum temperatury barwowej bieli — z możliwością swobodnej regulacji odcieni od przytulnej barwy przywodzącej na myśl światło świec aż po energetyzujące wyraźne światło białe. Dostosuj swoje światło w jeszcze większym stopniu, korzystając z funkcji przyciemniania do bardzo niskiego poziomu intensywności oświetlenia — dostępny zakres intensywności światła sięga od wartości maksymalnej aż do 0,2%.
Najważniejsze cechy produktu
- Do 810 lumenów
- Pełne spektrum światła (1000–20 000 K)
- Z możliwością przyciemniania do 0,2% jasności
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
- Łatwa instalacja i użytkowanie
Łatwe sterowanie dzięki połączeniu Bluetooth
Łatwo włączaj, wyłączaj, przyciemniaj i zmieniaj światła dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue Bluetooth (dostępna na iOS i Android). Aplikacja pozwala sterować max 10 punktami świetlnymi (żarówki i lampy Philips Hue) w jednym pomieszczeniu.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu*
Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.
Szeroka paleta odcieni białego światła
Wybieraj z wielu odcieni białego światła - od ciepłej po chłodną biel. Pełen zakres przyciemnienia od bardzo jasnego światła po delikatną poświatę pozwala dostosować odcień i intensywność oświetlenia do każdej pory dnia.
Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge
Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).
Dane techniczne
Trwałość
Trwałość
Liczba cykli pracy
50 000
Nominalny okres eksploatacji
25 000