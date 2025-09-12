Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Nowość

Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Czerp korzyści z naturalnego światła dziennego we własnym domu dzięki naszej najinteligentniejszej żarówce, która została przeprojektowana tak, aby zużywać o 40% mniej energii i zapewniać pełne spektrum temperatury barwowej bieli — z możliwością swobodnej regulacji odcieni od przytulnej barwy przywodzącej na myśl światło świec aż po energetyzujące wyraźne światło białe. Dostosuj swoje światło w jeszcze większym stopniu, korzystając z funkcji przyciemniania do bardzo niskiego poziomu intensywności oświetlenia — dostępny zakres intensywności światła sięga od wartości maksymalnej aż do 0,2%.

Lampa

Barwa światła

Model

Kształt

Opakowanie

  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Najważniejsze cechy produktu

  • Do 1600 lumenów
  • Pełne spektrum światła (1000–20 000 K)
  • Z możliwością przyciemniania do 0,2% jasności
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
  • Łatwa instalacja i użytkowanie
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Popularne produkty

Black Friday 2= -30%
Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Hue White and color ambiance

Inteligentna żarówka A67 E27 - 1600

Do 1600 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™

359,99 zł

Inteligentny reflektor punktowy GU10

Hue White ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10

Światło białe w odcieniach od ciepłych do chłodnych
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji

169,00 zł

Nowość
Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Hue White ambiance

Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Do 1100 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu

179,99 zł

Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Hue

Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Automatyzacja oświetlenia
Montaż w dowolnym miejscu

219,00 zł

Black Friday 2= -30%
Taśma LED Flux o długości 5 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED Flux o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów

449,99 zł

30%
Multipak: GU10 white ambiance 6-pak

Multipak: GU10 white ambiance 6-pak

Okres żywotności ±10 lat
Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
Kompatybilne z Bluetooth i mostkiem Hue
Światło od zimnej bieli do ciepłej

676,00 zł

473,20 zł

Black Friday 2= -30%
Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Hue White ambiance

Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)

Światło białe w odcieniach od ciepłych do chłodnych
Do 400 lm
Dodaj mostek Hue Bridge, aby odblokować więcej funkcji

338,00 zł

Black Friday 2= -30%
Taśma LED Flux o długości 3 metrów

LIGHTSTRIPS

Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1200 lumenów

314,99 zł

Black Friday 2= -30%
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync i MotionAware™
Steruj całym domem
Zaawansowane szyfrowanie za pomocą rozwiązania Zigbee Trust Center

409,99 zł

Black Friday 2= -30%
Bridge

Hue

Bridge

Obsługuje 50 świateł i 12 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync
Oświetlenie i bezpieczeństwo w jednym
Zaawansowane szyfrowanie

289,00 zł

Łatwe sterowanie dzięki połączeniu Bluetooth

Łatwe sterowanie dzięki połączeniu Bluetooth

Łatwo włączaj, wyłączaj, przyciemniaj i zmieniaj światła dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue Bluetooth (dostępna na iOS i Android). Aplikacja pozwala sterować max 10 punktami świetlnymi (żarówki i lampy Philips Hue) w jednym pomieszczeniu.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*

Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.

Szeroka paleta odcieni białego światła

Szeroka paleta odcieni białego światła

Wybieraj z wielu odcieni białego światła - od ciepłej po chłodną biel. Pełen zakres przyciemnienia od bardzo jasnego światła po delikatną poświatę pozwala dostosować odcień i intensywność oświetlenia do każdej pory dnia.

Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).

Dane techniczne

Trwałość

  • Liczba cykli pracy

    50 000

  • Nominalny okres eksploatacji

    25 000

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay