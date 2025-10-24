Inteligentna żarówka w kształcie świeczki oświetla pokój białym światłem w szerokiej palecie odcieni (od ciepłej do chłodnej bieli). Dopasuj oświetlenie do pory dnia i aktywności – zrelaksuj się wieczorem, nabierz energii o poranku, wspomóż koncentracje na trudnym zadaniu czy czytanie. Łatwo steruj światłem w jednym pokoju za pomocą Bluetooth albo podłącz żarówkę do mostka Hue Bridge, aby korzystać z wszystkich możliwości inteligentnego oświetlenia.