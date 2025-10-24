Wyprzedaż
Inteligentna żarówka B39 E14
Inteligentna żarówka w kształcie świeczki oświetla pokój białym światłem w szerokiej palecie odcieni (od ciepłej do chłodnej bieli). Dopasuj oświetlenie do pory dnia i aktywności – zrelaksuj się wieczorem, nabierz energii o poranku, wspomóż koncentracje na trudnym zadaniu czy czytanie. Łatwo steruj światłem w jednym pokoju za pomocą Bluetooth albo podłącz żarówkę do mostka Hue Bridge, aby korzystać z wszystkich możliwości inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 108,00 zł, cena pierwotna to 135,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
39x117