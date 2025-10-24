Pomoc
White table lamp with a matte finish and black base, accompanied by a compact white remote control with visible buttons.

Lampa biurkowa Wellness

Włącz lampę stołową Wellness Philips Hue, emitującą białe nastrojowe światło, do systemu Philips Hue i korzystaj z naturalnego białego oświetlenia, które pomoże Ci się budzić, nabierać energii, koncentrować, czytać i odpoczywać. Ciesz się ponadczasowym wzornictwem tej atrakcyjnej lampy stołowej.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • E27
  • Czarny
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Czarny

  • Materiał

    Szkło

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay