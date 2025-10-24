Lampa do wbudowania Adore Bathroom
Łazienkowy wbudowany reflektor punktowy Philips Hue White ambiance w srebrnej oprawie pozwoli oświetlić łazienkę białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej z użyciem wbudowanych aranżacji świetlnych. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 269,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Chrom
Materiał
Syntetyk