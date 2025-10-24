Łazienkowy wbudowany reflektor punktowy Philips Hue White ambiance w srebrnej oprawie pozwoli oświetlić łazienkę białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej z użyciem wbudowanych aranżacji świetlnych. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.