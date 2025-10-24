Łazienkowy wbudowany reflektor punktowy Philips Hue White ambiance w srebrnej oprawie pozwoli oświetlić łazienkę białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej z użyciem wbudowanych aranżacji świetlnych. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.