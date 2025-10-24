Lampa sufitowa Being
Ciesz się subtelną poświatą lampy sufitowej Philips Hue White ambiance Being w kolorze czarnym. Delikatne kręgi z odlewanego aluminium rzucają białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej w trzech kierunkach. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 735,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Metal