Ciesz się subtelną poświatą lampy sufitowej Philips Hue White ambiance Being w kolorze srebrnym. Delikatne kręgi z odlewanego aluminium rzucają białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej w trzech kierunkach. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.