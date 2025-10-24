Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Lampa sufitowa Cher

Lampa sufitowa Cher

Czarna oprawa podtynkowa Philips Hue White ambiance Cher świeci białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej, a zaokrąglona konstrukcja zapewnia szeroki rozsył promieni światła. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub aplikacji Bluetooth lub dodaj mostek Philips Hue, aby uzyskać dostęp do jeszcze większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Zintegrowane źródło światła LED
  • Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
  • W zestawie z przełącznikiem ściemniania
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Czarny

  • Materiał

    Syntetyk

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay