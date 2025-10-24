Czarna oprawa podtynkowa Philips Hue White ambiance Cher świeci białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej, a zaokrąglona konstrukcja zapewnia szeroki rozsył promieni światła. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub aplikacji Bluetooth lub dodaj mostek Philips Hue, aby uzyskać dostęp do jeszcze większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.