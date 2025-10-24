Lampa sufitowa Cher
Czarna oprawa podtynkowa Philips Hue White ambiance Cher świeci białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej, a zaokrąglona konstrukcja zapewnia szeroki rozsył promieni światła. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub aplikacji Bluetooth lub dodaj mostek Philips Hue, aby uzyskać dostęp do jeszcze większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 1015,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Syntetyk