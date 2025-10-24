Lampa sufitowa Cher (kolor czarny) z wbudowanym źródłem światła LED zapewnia białe światło w szerokiej palecie odcieni – od chłodnej do ciepłej bieli (2200-6500 K). Łatwo dobierzesz odpowiednią barwę światła do wykonywanej czynności, a wygodne sterowanie zapewni dołączony do zestawu bezprzewodowy regulator przyciemniania.