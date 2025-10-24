Lampa sufitowa Cher
Lampa sufitowa Cher (kolor czarny) z wbudowanym źródłem światła LED zapewnia białe światło w szerokiej palecie odcieni – od chłodnej do ciepłej bieli (2200-6500 K). Łatwo dobierzesz odpowiednią barwę światła do wykonywanej czynności, a wygodne sterowanie zapewni dołączony do zestawu bezprzewodowy regulator przyciemniania.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- Wbudowane źródło światła LED
- Czarny
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Syntetyk