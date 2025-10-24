Lampa sufitowa Fair
Lampa sufitowa Fair (w kolorze czarnym) zapewnia silne białe światło, w szerokiej palecie odcieni (od chłodnej do ciepłej bieli – 2200-6500 Kelwinów). Łatwe sterowanie zapewnia dołączony bezprzewodowy regulator przyciemniana, a po podłączeniu do mostka Philips Hue zyskasz dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- Wbudowane źródło światła LED
- Czarny
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Szkło