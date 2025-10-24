Lampa sufitowa Philips Hue White Ambiance Fair zapewnia wyjątkowe oświetlenie dzięki rozprowadzeniu światła zarówno w górę jak i na dół. Szeroka paleta białego światła (od ciepłej do chłodnej bieli) daje możliwość doboru odpowiedniego oświetlenia dla każdej czynności (aranżacje świetlne: energia, koncentracja, czytanie, relaks). Łatwe sterowanie zapewnia dołączony przenośny regulator sterowania lub połączenie Bluetooth (sterowanie przez aplikację mobilną). Podłącz lampę do mostka Philips Hue, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.