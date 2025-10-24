Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Lampa sufitowa Fair

Lampa sufitowa Fair

Lampa sufitowa Philips Hue White Ambiance Fair zapewnia wyjątkowe oświetlenie dzięki rozprowadzeniu światła zarówno w górę jak i na dół. Szeroka paleta białego światła (od ciepłej do chłodnej bieli) daje możliwość doboru odpowiedniego oświetlenia dla każdej czynności (aranżacje świetlne: energia, koncentracja, czytanie, relaks). Łatwe sterowanie zapewnia dołączony przenośny regulator sterowania lub połączenie Bluetooth (sterowanie przez aplikację mobilną). Podłącz lampę do mostka Philips Hue, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Zintegrowane źródło światła LED
  • Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
  • W zestawie z przełącznikiem ściemniania
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
