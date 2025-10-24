Lampa sufitowa Fair
Lampa sufitowa Philips Hue White Ambiance Fair zapewnia wyjątkowe oświetlenie dzięki rozprowadzeniu światła zarówno w górę jak i na dół. Szeroka paleta białego światła (od ciepłej do chłodnej bieli) daje możliwość doboru odpowiedniego oświetlenia dla każdej czynności (aranżacje świetlne: energia, koncentracja, czytanie, relaks). Łatwe sterowanie zapewnia dołączony przenośny regulator sterowania lub połączenie Bluetooth (sterowanie przez aplikację mobilną). Podłącz lampę do mostka Philips Hue, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 1015,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal