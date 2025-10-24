Lampa sufitowa Philips Hue White ambiance Adore ułatwi Ci czytanie, odpoczynek, koncentrację albo napełni energią dzięki odpowiednim aranżacjom świetlnym na każdą porę dnia. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą aplikacji Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.