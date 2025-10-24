Pomoc
Adore Hue ceiling lamp, round shape, chrome finish, white light ring, compact design, no visible switches or ports.

Lampa sufitowa łazienkowa Adore

Lampa sufitowa Philips Hue White ambiance Adore ułatwi Ci czytanie, odpoczynek, koncentrację albo napełni energią dzięki odpowiednim aranżacjom świetlnym na każdą porę dnia. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą aplikacji Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Zintegrowane źródło światła LED
  • Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
  • W zestawie z przełącznikiem ściemniania
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Chrom

  • Materiał

    Metal

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay