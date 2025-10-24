Lampa sufitowa Still (w kolorze białym) z wbudowanym źródłem światła LED zapewnia szeroką paletę białego światła (od chłodnej do ciepłej bieli. Dobierz białe światło do wykonywanej czynności i łatwo steruj światłem dzięki dołączonemu bezprzewodowemu regulatorowi przyciemniania światła. Można podłączyć do systemu inteligentnego oświetlenia Philips Hue.