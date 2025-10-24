Lampa sufitowa w czarnej oprawie Philips Hue White ambiance Still o niepowtarzalnym okrągłym kształcie świeci tysiącem odcieni światła białego o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą aplikacji Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.