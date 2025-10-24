Lampa sufitowa Still
Lampa sufitowa w czarnej oprawie Philips Hue White ambiance Still o niepowtarzalnym okrągłym kształcie świeci tysiącem odcieni światła białego o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą aplikacji Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 969,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Plastik