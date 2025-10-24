Lampa sufitowa Struana Bathroom
Łazienkowa lampa sufitowa zgodna z normą IP44 Philips Hue White ambiance Struana daje odpowiednie białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej, by ułatwić Ci wykonywanie rutynowych czynności. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth lub dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.
Obecna cena to 785,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Syntetyk