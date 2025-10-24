Łazienkowa lampa sufitowa zgodna z normą IP44 Philips Hue White ambiance Struana daje odpowiednie białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej, by ułatwić Ci wykonywanie rutynowych czynności. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth lub dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.