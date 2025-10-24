Łazienkowe oświetlenie punktowe Adore
Oświetlenie punktowe Philips Hue White ambiance Adore pozwoli Ci rozjaśnić pomieszczenie. Białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej oraz wbudowane aranżacje świetne dodają energii, ułatwiają koncentrację, czytanie i relaks. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 365,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal