Biała oprawa oświetleniowa Philips Hue White ambiance Runner jest wyposażona w regulowane reflektory świecące białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Korzystaj z wbudowanych aranżacji świetlnych podczas wykonywania rutynowych czynności i steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.