Pojedyncze oświetlenie punktowe Buckram
Oświetlenie punktowe w białej oprawie Philips Hue White ambiance Buckram rzuca białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej, by ułatwić Ci wykonywanie rutynowych czynności. Zaakcentuj wybrane narożniki pomieszczenia i steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth lub dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.
Obecna cena to 345,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal