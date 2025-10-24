Oświetlenie punktowe w białej oprawie Philips Hue White ambiance Buckram rzuca białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej, by ułatwić Ci wykonywanie rutynowych czynności. Zaakcentuj wybrane narożniki pomieszczenia i steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth lub dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.