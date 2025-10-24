Pomoc
Oświetlenie punktowe w czarnej oprawie Philips Hue White ambiance Buckram rzuca białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej, by ułatwić Ci wykonywanie rutynowych czynności. Zaakcentuj wybrane narożniki pomieszczenia i steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • W zestawie z żarówką GU10 LED
  • Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
  • W zestawie z przełącznikiem ściemniania
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Czarny

  • Materiał

    Metal

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

