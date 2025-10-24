Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Pojedyncze oświetlenie punktowe Buratto - element rozszerzający

Pojedyncze oświetlenie punktowe Buratto - element rozszerzający

Rozbuduj system oświetleniowy Philips Hue, dodając do niego emitujące białe nastrojowe światło reflektory, aby móc cieszyć się zarówno ciepłym, jak i chłodnym białym światłem. Inteligentne sterowanie wymaga użycia mostka Hue dostarczanego z zestawem startowym. Podłącz reflektor do mostka i steruj światłem w wybrany sposób.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Oświetlenie punktowe - element rozszerzający
  • GU10
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
