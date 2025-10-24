Pojedyncze oświetlenie punktowe Philips Hue White ambiance Pillar w kolorze białym pozwoli Ci uzyskać białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej w dowolnym pomieszczeniu w Twoim domu. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.