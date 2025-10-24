Pojedyncze oświetlenie punktowe rozszerzające Buckram
Oświetlenie punktowe w białej oprawie Philips Hue White Ambiance Buckram (oprawa w kolorze czarnym) zapewnia szeroką paletę białego światła (od ciepłej do chłodnej bieli), dzięki czemu możesz dopasować oświetlenie do każdej czynności (czytanie, relaks, koncentracja). Możliwość regulacji pozwala oświetlić każdy zakamarek. Łatwe sterowanie zapewnia dołączony przenośny regulator sterowania lub połączenie Bluetooth (sterowanie przez aplikację mobilną). Podłącz lampę do mostka Philips Hue, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 289,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Metal