Pojedyncze oświetlenie punktowe Runner
Z emitującym białe nastrojowe światło reflektorem Philips Hue Runner w systemie Philips Hue możesz cieszyć się naturalnym białym oświetleniem, które pomoże Ci się budzić, nabierać energii, koncentrować, czytać i odpoczywać. Wysokiej jakości reflektor stworzony z myślą o trwałości i dbałością o detale.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- GU10
- Czarny
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Metal