Pojedyncze oświetlenie punktowe Runner
Oświetlenie punktowe w białej oprawie Philips Hue White ambiance Runner z regulowanymi reflektorami pozwala oświetlić każdy zakątek pomieszczenia białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Korzystaj z wbudowanych aranżacji świetlnych i steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.
Obecna cena to 439,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal