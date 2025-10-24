Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Pojedyncze źródło światła E14

Pojedyncze źródło światła E14

Wybierz inteligentną żarówkę Philips Hue E14, aby uzyskać w domu światło białe o barwach od ciepłej do chłodnej. Światło chłodne działa energetyzująco rano, ciepłe pozwala zrelaksować się wieczorem. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia pełne korzystanie z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Mostek Hue Bridge jest wymagany
  • Żarówka E14
  • Białe światło ciepłe do zimnego
  • Z możliwością przyciemniania
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
