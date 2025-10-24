Pojedyncze źródło światła E27
Dodaj do systemu oświetleniowego emitujące białe nastrojowe światło źródło Philips Hue i wzbogać wystrój Twojego domu o białe światło w wielu odcieniach. Dzięki pełnej palecie białego światła – od ciepłej bieli, aż po zimne światło dzienne – produkt ten pomaga budzić się, odpoczywać, czytać, koncentrować się i nabierać energii.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- 1 x źródło światła E27
- Szeroka paleta bieli (2200–6500 K)
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
62x110