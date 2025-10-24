Dodaj do systemu oświetleniowego emitujące białe nastrojowe światło źródło Philips Hue i wzbogać wystrój Twojego domu o białe światło w wielu odcieniach. Dzięki pełnej palecie białego światła – od ciepłej bieli, aż po zimne światło dzienne – produkt ten pomaga budzić się, odpoczywać, czytać, koncentrować się i nabierać energii.