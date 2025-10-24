Reflektory punktowe Buckram współpracują z systemem Philips Hue. Są wyposażone w bezprzewodowy regulator przyciemniania i zapewniające białe nastrojowe światło źródła światła LED GU10, które pomogą Ci odpoczywać, czytać, koncentrować się i nabierać energii. Korzystaj z naturalnego białego światła, które dostosowuje się do Twoich codziennych czynności.