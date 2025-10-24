Potrójne oświetlenie punktowe Runner
Biała oprawa oświetleniowa Philips Hue White ambiance Runner jest wyposażona w regulowane reflektory świecące białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Korzystaj z wbudowanych aranżacji świetlnych podczas wykonywania rutynowych czynności i steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania lub łącza Bluetooth. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.
Obecna cena to 1059,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal