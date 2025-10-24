Wbudowane światło punktowe rozszerzające Milliskin
Aluminiowe podtynkowe oświetlenie punktowe Philips Hue White ambiance Milliskin doskonale wkomponowuje się w otoczenie, dając przy tym białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Ma również wbudowane aranżacje świetlne dodające energii oraz ułatwiające koncentrację, czytanie i relaks. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 219,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Aluminium
Materiał
Syntetyk