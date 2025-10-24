Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Wbudowane światło punktowe rozszerzające Milliskin

Wbudowane światło punktowe rozszerzające Milliskin

Aluminiowe podtynkowe oświetlenie punktowe Philips Hue White ambiance Milliskin doskonale wkomponowuje się w otoczenie, dając przy tym białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Ma również wbudowane aranżacje świetlne dodające energii oraz ułatwiające koncentrację, czytanie i relaks. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • W zestawie z żarówką GU10 LED
  • Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
