Wbudowane światło punktowe rozszerzające Milliskin
Białe podtynkowe oświetlenie punktowe Philips Hue White ambiance Milliskin doskonale wkomponowuje się w otoczenie, dając przy tym białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej, którym można sterować natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 219,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Syntetyk