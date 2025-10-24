Aluminiowe podtynkowe oświetlenie punktowe Philips Hue White ambiance Milliskin doskonale wkomponowuje się w otoczenie, dając przy tym białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej i obsługując wbudowane aranżacje świetlne. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.