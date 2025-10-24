Wpuszczany reflektor sufitowy
Zestaw 3 wpuszczanych reflektorów sufitowych Hue Adore do oświetlenia łazienki. Wariant White ambiance zapewnia pełną paletę białego światła, aby móc cieszyć się zarówno ciepłym, jak i chłodnym białym światłem. Łatwo steruj światłem za pomocą regulatora przyciemniania Hue Dimmer Switch (dołączony do zestawu) i dopasuje nastrój do każdej okazji.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- GU10
- Chrom
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Chrom
Materiał
Syntetyk