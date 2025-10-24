Zestaw 3 wpuszczanych reflektorów sufitowych Hue Adore do oświetlenia łazienki. Wariant White ambiance zapewnia pełną paletę białego światła, aby móc cieszyć się zarówno ciepłym, jak i chłodnym białym światłem. Łatwo steruj światłem za pomocą regulatora przyciemniania Hue Dimmer Switch (dołączony do zestawu) i dopasuje nastrój do każdej okazji.