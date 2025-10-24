Zestaw oświetleniowy E27
Zacznij korzystać z zestawu oświetleniowego Philips Hue. Wchodzące w skład zestawu żarówka E27 i regulator przyciemniania umożliwiają przełączanie między czterema wstępnie ustawionymi trybami oświetlenia i korzystanie z bezprzewodowego ściemniania. Podłączenie wszystkich elementów do mostka Hue umożliwia odblokowanie inteligentnych funkcji.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Obsługa mostka Hue Bridge
- 1 x źródło światła E27
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
62x110