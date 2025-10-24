Pomoc
A white smart bulb, a white wireless dimmer switch, and packaging box with product details and energy rating label are visible.

Zestaw oświetleniowy E27

Zacznij korzystać z zestawu oświetleniowego Philips Hue. Wchodzące w skład zestawu żarówka E27 i regulator przyciemniania umożliwiają przełączanie między czterema wstępnie ustawionymi trybami oświetlenia i korzystanie z bezprzewodowego ściemniania. Podłączenie wszystkich elementów do mostka Hue umożliwia odblokowanie inteligentnych funkcji.

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • 1 x źródło światła E27
  • Białe światło ciepłe do zimnego
  • Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    62x110

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Przełącznik

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

