Zacznij korzystać z zestawu oświetleniowego Philips Hue. Wchodzące w skład zestawu żarówka E27 i regulator przyciemniania umożliwiają przełączanie między czterema wstępnie ustawionymi trybami oświetlenia i korzystanie z bezprzewodowego ściemniania. Podłączenie wszystkich elementów do mostka Hue umożliwia odblokowanie inteligentnych funkcji.