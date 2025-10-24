Zestaw na rozpoczęcie przygody z Philips Hue, bez dodatkowych instalacji czy remontu. Składa się z 3 inteligentnych żarówek E27 White Ambiance (świecących szeroką paletą białego światła), przenośnego regulatora przyciemniania (do łatwego sterowania światłem w każdym miejscu w domu) i mostka Hue (pozwalającego na korzystanie z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia).