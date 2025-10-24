Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (800) + regulator przyciemniania Hue Dimmer switch
Zestaw na rozpoczęcie przygody z Philips Hue, bez dodatkowych instalacji czy remontu. Składa się z 3 inteligentnych żarówek E27 White Ambiance (świecących szeroką paletą białego światła), przenośnego regulatora przyciemniania (do łatwego sterowania światłem w każdym miejscu w domu) i mostka Hue (pozwalającego na korzystanie z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia).
Obecna cena to 595,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Do 800 lm*
- Białe światło ciepłe do zimnego
- Mostek Hue Bridge w zestawie
- Prosta konfiguracja
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60x110