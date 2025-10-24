2 sztuki, GU10
Rozświetl swój dom barwami, korzystając z zestawu dwóch reflektorków punktowych o trzonku GU10. Wybieraj spośród 16 mln kolorów oraz szerokiej palety białego światła, aby odmienić wnętrze domu i stworzyć wyjątkowy nastrój. Skorzystaj z łatwego sterowania światłem w jednym pokoju dzięki połączeniu Bluetooth lub podłącz żarówkę do mostka Philips Hue i odblokuj dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 460,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Białe i kolorowe światło
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x58