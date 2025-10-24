Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance 2 sztuki, GU10

2 sztuki, GU10

Rozświetl swój dom barwami, korzystając z zestawu dwóch reflektorków punktowych o trzonku GU10. Wybieraj spośród 16 mln kolorów oraz szerokiej palety białego światła, aby odmienić wnętrze domu i stworzyć wyjątkowy nastrój. Skorzystaj z łatwego sterowania światłem w jednym pokoju dzięki połączeniu Bluetooth lub podłącz żarówkę do mostka Philips Hue i odblokuj dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Białe i kolorowe światło
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne

