Rozświetl swój dom barwami, korzystając z zestawu dwóch reflektorków punktowych o trzonku GU10. Wybieraj spośród 16 mln kolorów oraz szerokiej palety białego światła, aby odmienić wnętrze domu i stworzyć wyjątkowy nastrój. Skorzystaj z łatwego sterowania światłem w jednym pokoju dzięki połączeniu Bluetooth lub podłącz żarówkę do mostka Philips Hue i odblokuj dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.