Te trzy 8,6-calowe wpuszczane oprawy Xamento typu downlight w kolorze czarnym — o nowoczesnym wzornictwie i klasie szczelności IP44 — świecące milionami kolorów inteligentnego światła doskonale wkomponują się w wystrój każdej łazienki. Uprzyjemnij nieco codzienną rutynę lub przygaś światło, aby się zrelaksować.