3 sztuki, reflektor łazienkowy wpuszczany Xamento
Te trzy 8,6-calowe wpuszczane oprawy Xamento typu downlight w kolorze czarnym — o nowoczesnym wzornictwie i klasie szczelności IP44 — świecące milionami kolorów inteligentnego światła doskonale wkomponują się w wystrój każdej łazienki. Uprzyjemnij nieco codzienną rutynę lub przygaś światło, aby się zrelaksować.
Obecna cena to 1059,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- 3 x źródło światła GU10
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Syntetyk