Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Centris 2, sufitowy reflektor punktowy

Centris 2, sufitowy reflektor punktowy

Funkcjonalne i nastrojowe oświetlenie w jednej lampie. Lampa Centris w kolorze czarnym zawiera w sobie wbudowane oświetlenie sufitowe oraz dwa reflektory punktowe, z których każdy można ustawiać pod dowolnym kątem. Każde punkt świetlny w tej lampie emituje kolorowe światło, co pozwala tworzyć niepowtarzalne efekty wizualne.

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Zintegrowane źródło światła LED
  • Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dekoracyjna, uniwersalna i wydajna

Oświetl całe pomieszczenie i jednocześnie wyeksponuj jego szczególne cechy za pomocą lampy sufitowej z indywidualnie regulowanymi reflektorami.

Dostosuj światła za pomocą aplikacji Hue

Stwórz własny nastrój świetlny, odpowiednio dobierając jasność, kolory i odcienie bieli poszczególnych lamp w aplikacji Hue.

Dostosuj światła za pomocą aplikacji Hue

Obsługa bez użycia rąk

Lampę sufitową Centris z reflektorami można regulować głosem za pomocą asystentów inteligentnego domu, takich jak Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Assistant.

Para wchodząca do domu

Sterowanie w wybrany sposób

Możesz sterować swoją instalacją oświetleniową za pomocą aplikacji Hue, głosowo lub przy użyciu inteligentnych akcesoriów.

Lepsze sterowanie

Możesz sterować sufitową lampą Centris z reflektorami za pomocą jednego z inteligentnych akcesoriów Philips Hue, takich jak regulator przyciemniania Hue Dimmer switch czy czujnik ruchu Hue Motion sensor.

Łatwa instrukcja montażu

Prosty montaż

Specjalnie zaprojektowany system montażowy umożliwia szybki i łatwy montaż lampy Centris na suficie.

Regulowane oświetlenie indywidualne

Indywidualna regulacja każdego światła

Nie dość, że każdy reflektor można świecić innym kolorem, to jeszcze można je obracać o 350 stopni, aby świeciły dokładnie tam, gdzie chcesz.

Pytania i odpowiedzi

Czym lampa Centris różni się od tradycyjnej lampy sufitowej?

Co jest potrzebne do sterowania lampą Centris?

Czy można oddzielnie sterować poszczególnymi źródłami światła w oprawie Centris?

Czy mogę zmienić położenie reflektorów lampy Philips Centris?

Ile styków elektrycznych potrzebuję do zasilania oprawy Centris?

Rodzina produktów Philips Hue

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

Dane techniczne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

