Funkcjonalne i nastrojowe oświetlenie w jednej lampie. Lampa Centris w kolorze czarnym zawiera w sobie wbudowane oświetlenie sufitowe oraz dwa reflektory punktowe, z których każdy można ustawiać pod dowolnym kątem. Każde punkt świetlny w tej lampie emituje kolorowe światło, co pozwala tworzyć niepowtarzalne efekty wizualne.