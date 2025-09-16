Oświetl całe pomieszczenie i jednocześnie wyeksponuj jego szczególne cechy za pomocą lampy sufitowej z indywidualnie regulowanymi reflektorami.
- Działa w każdym domu
- Natychmiastowa funkcja przyciemniania
- Łatwe w montażu
Centris 2, sufitowy reflektor punktowy
Funkcjonalne i nastrojowe oświetlenie w jednej lampie. Lampa Centris w kolorze czarnym zawiera w sobie wbudowane oświetlenie sufitowe oraz dwa reflektory punktowe, z których każdy można ustawiać pod dowolnym kątem. Każde punkt świetlny w tej lampie emituje kolorowe światło, co pozwala tworzyć niepowtarzalne efekty wizualne.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dekoracyjna, uniwersalna i wydajna
Dostosuj światła za pomocą aplikacji Hue
Stwórz własny nastrój świetlny, odpowiednio dobierając jasność, kolory i odcienie bieli poszczególnych lamp w aplikacji Hue.
Obsługa bez użycia rąk
Lampę sufitową Centris z reflektorami można regulować głosem za pomocą asystentów inteligentnego domu, takich jak Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Assistant.
Sterowanie w wybrany sposób
Możesz sterować swoją instalacją oświetleniową za pomocą aplikacji Hue, głosowo lub przy użyciu inteligentnych akcesoriów.
Lepsze sterowanie
Możesz sterować sufitową lampą Centris z reflektorami za pomocą jednego z inteligentnych akcesoriów Philips Hue, takich jak regulator przyciemniania Hue Dimmer switch czy czujnik ruchu Hue Motion sensor.
Prosty montaż
Specjalnie zaprojektowany system montażowy umożliwia szybki i łatwy montaż lampy Centris na suficie.
Indywidualna regulacja każdego światła
Nie dość, że każdy reflektor można świecić innym kolorem, to jeszcze można je obracać o 350 stopni, aby świeciły dokładnie tam, gdzie chcesz.
Pytania i odpowiedzi
Czym lampa Centris różni się od tradycyjnej lampy sufitowej?
Co jest potrzebne do sterowania lampą Centris?
Czy można oddzielnie sterować poszczególnymi źródłami światła w oprawie Centris?
Czy mogę zmienić położenie reflektorów lampy Philips Centris?
Ile styków elektrycznych potrzebuję do zasilania oprawy Centris?
