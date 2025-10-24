Centris 4, sufitowy reflektor punktowy
Funkcjonalne i nastrojowe oświetlenie w jednej oprawie. Lampa Centris w kolorze białym składa się z lampy sufitowej z wbudowanym źródłem światła LED oraz czterech reflektorów punktowych. Reflektorki można ustawiać pod dowolnym kątem. Każdy źródło światła w tej lampie może emitować światło białe oraz kolorowe (16 mln kolorów), co pozwala tworzyć niepowtarzalne efekty wizualne.
Obecna cena to 2359,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal