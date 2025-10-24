Dwie sztuki, E14
Dwie inteligentne żarówki w kształcie świeczki z trzcionkiem E14, świecące białym i kolorowym światłem. Dzięki szerokiej gamie barw, odcieni i możliwości zapewniają one doskonałe oświetlenie domu na wszystkie okazje. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia korzystanie z inteligentnego sterowania oświetleniem i inteligentnych funkcji.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- 2 x źródło światła E14
- Białe i kolorowe światło
- Z możliwością przyciemniania
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
39x117